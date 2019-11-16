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Олимпиада
Коронавирус
Шахрияр Рахимов
№13
Полузащитник
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Команда
Сабаил
Возраст
33
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
Сезон:
2019
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
20:00
Азербайджан
0 : 2
Уэльс
89'
89'
89'
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
Азербайджан
0
Уэльс
2
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
19:00
Венгрия
1 : 0
Азербайджан
12'
12'
12'
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Венгрия
1
Азербайджан
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
06.09.2019
06 сент. 2019
пт
21:45
Уэльс
2 : 1
Азербайджан
06.09.2019
06 сент. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Уэльс
2
Азербайджан
1
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
11.06.2019
11 июня 2019
вт
19:00
Азербайджан
1 : 5
Словакия
11.06.2019
11 июня 2019
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Азербайджан
1
Словакия
5
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
08.06.2019
08 июня 2019
сб
19:00
Азербайджан
1 : 3
Венгрия
08.06.2019
08 июня 2019
сб
19:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Азербайджан
1
Венгрия
3
был в запасе