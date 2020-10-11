Джордан Джонс
№22
Нападающий
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Команда
Рейнджерс
Возраст
26
Рост
174
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
Северная Ирландия
0 : 1
Австрия
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 3 тур
Северная Ирландия
0
Австрия
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 3 тур