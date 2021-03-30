Андрей Цыганик
№97
Нападающий
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Команда
Заря
Возраст
24
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
Турция
3 : 3
Латвия
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
минуты: 1' - 46'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Турция
3
Латвия
3
минуты: 1' - 46' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
Нидерланды
2 : 0
Латвия
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 85'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Нидерланды
2
Латвия
0
минуты: 1' - 85' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Латвия
1 : 2
Черногория
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 81'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Латвия
1
Черногория
2
минуты: 1' - 81' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур