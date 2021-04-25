Джузеппе Киоччи
№34
Вратарь
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Команда
Кальяри
Возраст
19
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 19:00
Кальяри
3 : 2
Рома
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Кальяри
3
Рома
2
был в запасе
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
Удинезе
0 : 1
Кальяри
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
0
Кальяри
1
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 21:45
Кальяри
4 : 3
Парма
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Кальяри
4
Парма
3
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 13:30
Интер
1 : 0
Кальяри
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
1
Кальяри
0
был в запасе