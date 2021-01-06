Симоне Пинна
№18
Защитник
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Команда
Асколи
Возраст
23
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 14:30
Кальяри
1 : 2
Беневенто
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
1
Беневенто
2
был в запасе
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Кальяри
1 : 4
Наполи
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Кальяри
1
Наполи
4
был в запасе
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Рома
3 : 2
Кальяри
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3
Кальяри
2
был в запасе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Кальяри
1 : 1
Удинезе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
1
Удинезе
1
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 14:30
Кальяри
1 : 3
Интер
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1
Интер
3
был в запасе
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 14:30
Верона
1 : 1
Кальяри
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
1
Кальяри
1
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 20:00
Кальяри
2 : 2
Специя
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Кальяри
2
Специя
2
был в запасе