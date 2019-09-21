Лука Тремолада
№32
Полузащитник
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Команда
Брешиа
Возраст
29
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 16:00
Удинезе
0 : 1
Брешиа
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
0
Брешиа
1
был в запасе