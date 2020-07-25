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Алессандро Семприни
№29
Защитник
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Команда
Брешиа
Возраст
23
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2019/2020
25.07.2020
25 июля 2020
сб
18:15
Брешиа
1 : 2
Парма
25.07.2020
25 июля 2020
сб
18:15
минуты: 1' - 88'
Италия. Серия А, 36 тур
Брешиа
1
Парма
2
минуты: 1' - 88' / Италия. Серия А, 36 тур
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
Лечче
3 : 1
Брешиа
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
минуты: 51' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
3
Брешиа
1
минуты: 51' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
Брешиа
2 : 1
СПАЛ
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Брешиа
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
14.07.2020
14 июля 2020
вт
22:45
Аталанта
6 : 2
Брешиа
14.07.2020
14 июля 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
6
Брешиа
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
11.07.2020
11 июля 2020
сб
20:30
Брешиа
0 : 3
Рома
11.07.2020
11 июля 2020
сб
20:30
минуты: 87' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Брешиа
0
Рома
3
минуты: 87' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:45
Торино
3 : 1
Брешиа
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
3
Брешиа
1
был в запасе
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
Брешиа
2 : 0
Верона
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Брешиа
2
Верона
0
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:30
Интер
6 : 0
Брешиа
62'
62'
62'
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
6
Брешиа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
27.06.2020
27 июня 2020
сб
18:15
Брешиа
2 : 2
Дженоа
13'
13'
13'
27.06.2020
27 июня 2020
сб
18:15
13'
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 28 тур
Брешиа
2
Дженоа
2
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 28 тур
22.06.2020
22 июня 2020
пн
20:30
Фиорентина
1 : 1
Брешиа
75'
75'
75'
22.06.2020
22 июня 2020
пн
20:30
минуты: 1' - 84'
Италия. Серия А, 27 тур
Фиорентина
1
Брешиа
1
минуты: 1' - 84' / Италия. Серия А, 27 тур
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
Брешиа
1 : 2
Наполи
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Брешиа
1
Наполи
2
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Ювентус
2 : 0
Брешиа
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
2
Брешиа
0
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Сампдория
5 : 1
Брешиа
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Сампдория
5
Брешиа
1
был в запасе
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
14:30
Брешиа
1 : 2
Лацио
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
14:30
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Брешиа
1
Лацио
2
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
23:00
Брешиа
1 : 2
Интер
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
23:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Брешиа
1
Интер
2
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:45
Дженоа
3 : 1
Брешиа
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
3
Брешиа
1
был в запасе
21.10.2019
21 окт. 2019
пн
21:45
Брешиа
0 : 0
Фиорентина
21.10.2019
21 окт. 2019
пн
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Брешиа
0
Фиорентина
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:00
Удинезе
0 : 1
Брешиа
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
0
Брешиа
1
был в запасе