Массимильяно Мангравити
№19
Защитник
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Команда
Брешиа
Возраст
23
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
Брешиа
3 : 0
Перуджа
71'
71'
71'
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
71'
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
3
Перуджа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/32 финала