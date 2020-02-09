Андреа Кистана
№15
Защитник
Подписаться
Команда
Брешиа
Возраст
24
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 17:00
Брешиа
1 : 1
Удинезе
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Брешиа
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 22:45
Брешиа
0 : 1
Милан
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Брешиа
0
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 14:30
Брешиа
1 : 2
Лацио
35'
35'
35'
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Брешиа
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 17:00
Парма
1 : 1
Брешиа
28'
28'
28'
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
1
Брешиа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 22:45
Брешиа
0 : 2
Сассуоло
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Брешиа
0
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 17:00
СПАЛ
0 : 1
Брешиа
18'
18'
18'
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
СПАЛ
0
Брешиа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 17:00
Брешиа
0 : 3
Аталанта
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Брешиа
0
Аталанта
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
Рома
3 : 0
Брешиа
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
3
Брешиа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 17:00
Брешиа
0 : 4
Торино
15'
15'
15'
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Брешиа
0
Торино
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 17:00
Верона
2 : 1
Брешиа
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Верона
2
Брешиа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
29.10.2019 29 окт. 2019 вт 23:00
Брешиа
1 : 2
Интер
45'
45'
45'
29.10.2019 29 окт. 2019 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Брешиа
1
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:45
Дженоа
3 : 1
Брешиа
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
3
Брешиа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
21.10.2019 21 окт. 2019 пн 21:45
Брешиа
0 : 0
Фиорентина
21.10.2019 21 окт. 2019 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Брешиа
0
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 22:00
Брешиа
1 : 2
Ювентус
79'
79'
79'
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 22:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Брешиа
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 16:00
Удинезе
0 : 1
Брешиа
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
0
Брешиа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 19:00
Милан
1 : 0
Брешиа
30'
30'
30'
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
1
Брешиа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур