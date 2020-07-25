Николас Спалек
№7
Полузащитник
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Команда
Брешиа
Возраст
24
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.07.2020 25 июля 2020 сб 18:15
Брешиа
1 : 2
Парма
25.07.2020 25 июля 2020 сб 18:15
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 36 тур
Брешиа
1
Парма
2
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 36 тур
19.07.2020 19 июля 2020 вс 20:30
Брешиа
2 : 1
СПАЛ
14'
14'
14'
19.07.2020 19 июля 2020 вс 20:30
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 34 тур
Брешиа
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 34 тур
14.07.2020 14 июля 2020 вт 22:45
Аталанта
6 : 2
Брешиа
83'
83'
83'
14.07.2020 14 июля 2020 вт 22:45
83'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
6
Брешиа
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
11.07.2020 11 июля 2020 сб 20:30
Брешиа
0 : 3
Рома
11.07.2020 11 июля 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 78'
Италия. Серия А, 32 тур
Брешиа
0
Рома
3
минуты: 1' - 78' / Италия. Серия А, 32 тур
08.07.2020 08 июля 2020 ср 22:45
Торино
3 : 1
Брешиа
08.07.2020 08 июля 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
3
Брешиа
1
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 31 тур
05.07.2020 05 июля 2020 вс 20:30
Брешиа
2 : 0
Верона
80'
80'
80'
05.07.2020 05 июля 2020 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Брешиа
2
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
01.07.2020 01 июля 2020 ср 20:30
Интер
6 : 0
Брешиа
01.07.2020 01 июля 2020 ср 20:30
минуты: 59' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
6
Брешиа
0
минуты: 59' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
27.06.2020 27 июня 2020 сб 18:15
Брешиа
2 : 2
Дженоа
27.06.2020 27 июня 2020 сб 18:15
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Брешиа
2
Дженоа
2
был в запасе
22.06.2020 22 июня 2020 пн 20:30
Фиорентина
1 : 1
Брешиа
81'
81'
81'
22.06.2020 22 июня 2020 пн 20:30
минуты: 66' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Фиорентина
1
Брешиа
1
минуты: 66' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 22:45
Брешиа
1 : 2
Наполи
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Брешиа
1
Наполи
2
был в запасе
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:00
Ювентус
2 : 0
Брешиа
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
2
Брешиа
0
был в запасе
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 17:00
Брешиа
1 : 1
Удинезе
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Брешиа
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 22:45
Брешиа
0 : 1
Милан
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Брешиа
0
Милан
1
был в запасе
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 17:00
Сампдория
5 : 1
Брешиа
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Сампдория
5
Брешиа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 14:30
Брешиа
1 : 2
Лацио
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 14:30
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 18 тур
Брешиа
1
Лацио
2
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 18 тур
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 17:00
Парма
1 : 1
Брешиа
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 83'
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
1
Брешиа
1
минуты: 1' - 83' / Италия. Серия А, 17 тур
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 22:45
Брешиа
0 : 2
Сассуоло
45'
45'
45'
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Брешиа
0
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:00
Брешиа
3 : 0
Лечче
61'
58'
61'
58'
61'
58'
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:00
61'
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Брешиа
3
Лечче
0
был в запасе
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 17:00
СПАЛ
0 : 1
Брешиа
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
СПАЛ
0
Брешиа
1
был в запасе
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 17:00
Брешиа
0 : 3
Аталанта
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Брешиа
0
Аталанта
3
был в запасе