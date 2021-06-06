Грег Тэйлор №13 Полузащитник Подписаться

Команда Селтик

Возраст 23

Рост 173

Вес 68

Занимался футболом в «Рейнджерсе», но его убрали из клуба с формулировкой «мал и хрупок». А он позже заиграл за «Селтик».