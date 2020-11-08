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Коронавирус
Алан Эмпереур
№33
Защитник
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Команда
Верона
Возраст
27
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
22:45
Милан
2 : 2
Верона
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
2
Верона
2
был в запасе
02.11.2020
02 нояб. 2020
пн
22:45
Верона
3 : 1
Беневенто
02.11.2020
02 нояб. 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
3
Беневенто
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 6 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
22:45
Ювентус
1 : 1
Верона
69'
69'
69'
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
1
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
19.10.2020
19 окт. 2020
пн
21:45
Верона
0 : 0
Дженоа
19.10.2020
19 окт. 2020
пн
21:45
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 4 тур
Верона
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 4 тур
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
21:45
Верона
3 : 0
Рома
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
21:45
минуты: 1' - 19'
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
3
Рома
0
минуты: 1' - 19' / Италия. Серия А, 1 тур