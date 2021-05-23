Йерди Схаутен
№30
Полузащитник
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Команда
Болонья
Возраст
24
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
Болонья
1 : 4
Ювентус
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 80'
Италия. Серия А, 38 тур
Болонья
1
Ювентус
4
минуты: 1' - 80' / Италия. Серия А, 38 тур
17.05.2021 17 мая 2021 пн 21:45
Верона
2 : 2
Болонья
56'
56'
56'
17.05.2021 17 мая 2021 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
2
Болонья
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
Болонья
0 : 2
Дженоа
64'
64'
64'
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Болонья
0
Дженоа
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
Удинезе
1 : 1
Болонья
30'
30'
30'
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 61'
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
1
Болонья
1
минуты: 1' - 61' / Италия. Серия А, 35 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 21:45
Аталанта
5 : 0
Болонья
49'
49'
49'
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
5
Болонья
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
Болонья
1 : 1
Торино
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
минуты: 55' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Болонья
1
Торино
1
минуты: 55' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Болонья
4 : 1
Специя
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
4
Специя
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
Рома
1 : 0
Болонья
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
1
Болонья
0
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 21:45
Болонья
0 : 1
Интер
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
0
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:00
Кротоне
2 : 3
Болонья
70', 71'
70', 71'
70', 71'
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:00
70', 71'
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Кротоне
2
Болонья
3
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:30
Болонья
3 : 1
Сампдория
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
3
Сампдория
1
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 27 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Кальяри
1 : 0
Болонья
86'
86'
86'
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
минуты: 32' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
1
Болонья
0
минуты: 32' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:00
Болонья
2 : 0
Лацио
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:00
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
2
Лацио
0
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 22:45
Сассуоло
1 : 1
Болонья
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 22:45
минуты: 62' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Сассуоло
1
Болонья
1
минуты: 62' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 22:45
Болонья
1 : 1
Беневенто
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 22:45
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
1
Беневенто
1
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 20:00
Парма
0 : 3
Болонья
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 89'
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
0
Болонья
3
минуты: 1' - 89' / Италия. Серия А, 21 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:00
Болонья
1 : 2
Милан
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1
Милан
2
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 14:30
Ювентус
2 : 0
Болонья
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
2
Болонья
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:00
Болонья
1 : 0
Верона
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
1
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 20:00
Дженоа
2 : 0
Болонья
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
2
Болонья
0
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 17 тур