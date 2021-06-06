Андреас Сков Ольсен №11 Нападающий Подписаться

Команда Болонья

Возраст 21

Рост 187

Вес 70

Колоссальный прорыв для 19-летнего парня – 22 гола в первом полноценном сезоне датской Суперлиги, только у одного игрока было больше. По окончании сезона его за шесть миллионов евро забрала «Болонья».