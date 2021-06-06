Андреас Сков Ольсен
№11
Нападающий
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Команда
Болонья
Возраст
21
Рост
187
Вес
70
Колоссальный прорыв для 19-летнего парня – 22 гола в первом полноценном сезоне датской Суперлиги, только у одного игрока было больше. По окончании сезона его за шесть миллионов евро забрала «Болонья».
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.06.2021 06 июня 2021 вс 19:00
Дания
2 : 0
Босния и Герцеговина
06.06.2021 06 июня 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Дания
2
Босния и Герцеговина
0
минуты: 1' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
02.06.2021 02 июня 2021 ср 22:00
Германия
1 : 1
Дания
02.06.2021 02 июня 2021 ср 22:00
минуты: 1' - 46'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Германия
1
Дания
1
минуты: 1' - 46' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь