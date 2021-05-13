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Даниэль Ребольо
№30
Вратарь
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Команда
Бетис
Возраст
21
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2020/2021
13.05.2021
13 мая 2021
чт
21:00
Эйбар
1 : 1
Бетис
13.05.2021
13 мая 2021
чт
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Эйбар
1
Бетис
1
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
18:15
Кадис
0 : 1
Бетис
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Кадис
0
Бетис
1
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
23:00
Бетис
2 : 3
Барселона
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
2
Барселона
3
был в запасе
01.02.2021
01 февр. 2021
пн
23:00
Бетис
1 : 0
Осасуна
01.02.2021
01 февр. 2021
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
1
Осасуна
0
был в запасе
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:30
Реал Сосьедад
2 : 2
Бетис
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
2
Бетис
2
был в запасе
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
23:00
Бетис
2 : 1
Сельта
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
2
Сельта
1
был в запасе
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
18:15
Бетис
1 : 1
Севилья
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
1
Севилья
1
был в запасе
24.12.2020
24 дек. 2020
чт
0:01
Бетис
1 : 0
Кадис
24.12.2020
24 дек. 2020
чт
0:01
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
1
Кадис
0
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
18:15
Гранада
2 : 0
Бетис
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Гранада
2
Бетис
0
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
16:00
Бетис
3 : 1
Эльче
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
3
Эльче
1
был в запасе
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
22:00
Атлетико
2 : 0
Бетис
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
2
Бетис
0
был в запасе
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
22:00
Бетис
0 : 3
Реал Сосьедад
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
0
Реал Сосьедад
3
был в запасе
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
22:00
Валенсия
0 : 2
Бетис
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Валенсия
0
Бетис
2
был в запасе
29.09.2020
29 сент. 2020
вт
22:30
Хетафе
3 : 0
Бетис
29.09.2020
29 сент. 2020
вт
22:30
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
3
Бетис
0
был в запасе
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
22:00
Бетис
2 : 3
Реал
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Бетис
2
Реал
3
был в запасе
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
19:30
Бетис
2 : 0
Вальядолид
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
2
Вальядолид
0
был в запасе