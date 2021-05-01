Йосуа Меес
№8
Нападающий
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Команда
Унион
Возраст
25
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.05.2021 01 мая 2021 сб 21:30
Боруссия
5 : 0
Хольштайн
01.05.2021 01 мая 2021 сб 21:30
минуты: 68' - 90'
Германия. Кубок, 1/2 финала
Боруссия
5
Хольштайн
0
минуты: 68' - 90' / Германия. Кубок, 1/2 финала
03.03.2021 03 марта 2021 ср 20:30
Рот-Вайсс
0 : 3
Хольштайн
90'
90'
90'
03.03.2021 03 марта 2021 ср 20:30
90'
минуты: 87' - 90'
Германия. Кубок, 1/4 финала
Рот-Вайсс
0
Хольштайн
3
минуты: 87' - 90' / Германия. Кубок, 1/4 финала
13.01.2021 13 янв. 2021 ср 22:45
Хольштайн
2(6) : 2(5)
Бавария
13.01.2021 13 янв. 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 77'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
2(6)
Бавария
2(5)
минуты: 1' - 77' / Германия. Кубок, 1/16 финала