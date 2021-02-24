Деян Йовелич
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Вольфсберг
Возраст
21
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.02.2021 24 февр. 2021 ср 20:00
Тоттенхэм
4 : 0
Вольфсберг
24.02.2021 24 февр. 2021 ср 20:00
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Тоттенхэм
4
Вольфсберг
0
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
Вольфсберг
1 : 4
Тоттенхэм
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
минуты: 1' - 66'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Вольфсберг
1
Тоттенхэм
4
минуты: 1' - 66' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала