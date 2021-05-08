Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Федор Кудряшов
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Александр Головин
Килиан Мбаппе
Златан Ибрагимович
Денис Черышев
Калиду Кулибали
Гжегож Крыховяк
Россия
Болгария
Испания
Северная Македония
Украина
Италия
Финляндия
Нидерланды
Франция
Англия
Хорватия
Наполи
Тамбов
Ювентус
Манчестер Сити
Спартак
Челси
Спортинг
Рубин
Зенит
ЦСКА
Аталанта
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Федор Кудряшов
Диего Марадона
Лига чемпионов
Серия А
РПЛ
Неймар
Болгария
Наполи
Тамбов
Лионель Месси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Левент Мерджан
№37
Полузащитник
Подписаться
Команда
Шальке-04
Возраст
20
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
Хоффенхайм
4 : 2
Шальке-04
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
минуты: 86' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Хоффенхайм
4
Шальке-04
2
минуты: 86' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:30
Шальке-04
0 : 3
Боруссия
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
0
Боруссия
3
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
Вольфсбург
5 : 0
Шальке-04
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
5
Шальке-04
0
был в запасе
05.03.2021
05 марта 2021
пт
22:30
Шальке-04
0 : 0
Майнц
05.03.2021
05 марта 2021
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Шальке-04
0
Майнц
0
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:30
Штутгарт
5 : 1
Шальке-04
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Штутгарт
5
Шальке-04
1
был в запасе
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:30
Шальке-04
0 : 4
Боруссия
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Шальке-04
0
Боруссия
4
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:30
Унион
0 : 0
Шальке-04
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
0
Шальке-04
0
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:30
Шальке-04
0 : 3
РБ Лейпциг
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
0
РБ Лейпциг
3
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
Вердер
1 : 1
Шальке-04
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
1
Шальке-04
1
был в запасе
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:30
Шальке-04
0 : 4
Бавария
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Шальке-04
0
Бавария
4
был в запасе
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
20:30
Шальке-04
1 : 2
Кельн
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
1
Кельн
2
был в запасе
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
Айнтрахт
3 : 1
Шальке-04
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
3
Шальке-04
1
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
Шальке-04
4 : 0
Хоффенхайм
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
4
Хоффенхайм
0
был в запасе
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
20:30
Герта
3 : 0
Шальке-04
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Герта
3
Шальке-04
0
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:30
Аугсбург
2 : 2
Шальке-04
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Аугсбург
2
Шальке-04
2
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
20:00
Шальке-04
0 : 3
Байер
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0
Байер
3
был в запасе
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
20:30
Боруссия
4 : 1
Шальке-04
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия
4
Шальке-04
1
был в запасе