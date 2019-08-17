Аарон Херцог
№39
Полузащитник
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Команда
Боруссия
Возраст
23
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 19:30
Боруссия
0 : 0
Шальке-04
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия
0
Шальке-04
0
был в запасе