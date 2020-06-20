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Коронавирус
Кинан Беннеттс
№37
Нападающий
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Команда
Боруссия
Возраст
22
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
Падерборн
1 : 3
Боруссия
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Падерборн
1
Боруссия
3
был в запасе
16.06.2020
16 июня 2020
вт
19:30
Боруссия
3 : 0
Вольфсбург
16.06.2020
16 июня 2020
вт
19:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия
3
Вольфсбург
0
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
19:30
Боруссия
0 : 0
Шальке-04
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия
0
Шальке-04
0
был в запасе