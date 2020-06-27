Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Федор Кудряшов
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Александр Головин
Килиан Мбаппе
Златан Ибрагимович
Денис Черышев
Калиду Кулибали
Гжегож Крыховяк
Россия
Болгария
Испания
Северная Македония
Украина
Италия
Финляндия
Нидерланды
Франция
Англия
Хорватия
Наполи
Тамбов
Ювентус
Манчестер Сити
Спартак
Челси
Спортинг
Рубин
Зенит
ЦСКА
Аталанта
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Федор Кудряшов
Диего Марадона
Лига чемпионов
Серия А
РПЛ
Неймар
Болгария
Наполи
Тамбов
Лионель Месси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Брендон Боррелло
№21
Нападающий
Подписаться
Команда
Фрайбург
Возраст
25
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
27.06.2020
27 июня 2020
сб
16:30
Фрайбург
4 : 0
Шальке-04
27.06.2020
27 июня 2020
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Фрайбург
4
Шальке-04
0
был в запасе
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
Бавария
3 : 1
Фрайбург
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Бавария
3
Фрайбург
1
был в запасе
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
Айнтрахт
3 : 3
Фрайбург
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Айнтрахт
3
Фрайбург
3
был в запасе
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
Фрайбург
0 : 1
Вердер
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Фрайбург
0
Вердер
1
был в запасе
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
Боруссия
1 : 0
Фрайбург
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия
1
Фрайбург
0
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
Фрайбург
0 : 2
Фортуна
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Фрайбург
0
Фортуна
2
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
Аугсбург
1 : 1
Фрайбург
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Аугсбург
1
Фрайбург
1
был в запасе
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:30
Кельн
4 : 0
Фрайбург
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Кельн
4
Фрайбург
0
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Фрайбург
0 : 2
Падерборн
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Фрайбург
0
Падерборн
2
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Майнц
1 : 2
Фрайбург
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Майнц
1
Фрайбург
2
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
Шальке-04
2 : 2
Фрайбург
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
2
Фрайбург
2
был в запасе
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Фрайбург
1 : 3
Бавария
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Фрайбург
1
Бавария
3
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Герта
1 : 0
Фрайбург
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Герта
1
Фрайбург
0
был в запасе
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
17:30
Фрайбург
1 : 0
Вольфсбург
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Фрайбург
1
Вольфсбург
0
был в запасе
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
17:30
Боруссия
4 : 2
Фрайбург
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия
4
Фрайбург
2
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Байер
1 : 1
Фрайбург
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Байер
1
Фрайбург
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:00
Фрайбург
1 : 0
Айнтрахт
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
1
Айнтрахт
0
был в запасе
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
17:30
Вердер
2 : 2
Фрайбург
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
2
Фрайбург
2
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Фрайбург
2 : 1
РБ Лейпциг
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2
РБ Лейпциг
1
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
Унион
2 : 0
Фрайбург
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
2
Фрайбург
0
был в запасе
Показать все игры