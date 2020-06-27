Брендон Боррелло
№21
Нападающий
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Команда
Фрайбург
Возраст
25
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.06.2020 27 июня 2020 сб 16:30
Фрайбург
4 : 0
Шальке-04
27.06.2020 27 июня 2020 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Фрайбург
4
Шальке-04
0
был в запасе
20.06.2020 20 июня 2020 сб 16:30
Бавария
3 : 1
Фрайбург
20.06.2020 20 июня 2020 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Бавария
3
Фрайбург
1
был в запасе
26.05.2020 26 мая 2020 вт 21:30
Айнтрахт
3 : 3
Фрайбург
26.05.2020 26 мая 2020 вт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Айнтрахт
3
Фрайбург
3
был в запасе
23.05.2020 23 мая 2020 сб 16:30
Фрайбург
0 : 1
Вердер
23.05.2020 23 мая 2020 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Фрайбург
0
Вердер
1
был в запасе
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 17:30
Боруссия
1 : 0
Фрайбург
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия
1
Фрайбург
0
был в запасе
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 17:30
Фрайбург
0 : 2
Фортуна
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Фрайбург
0
Фортуна
2
был в запасе
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 17:30
Аугсбург
1 : 1
Фрайбург
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Аугсбург
1
Фрайбург
1
был в запасе
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 17:30
Кельн
4 : 0
Фрайбург
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Кельн
4
Фрайбург
0
был в запасе
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 17:30
Фрайбург
0 : 2
Падерборн
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Фрайбург
0
Падерборн
2
был в запасе
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 17:30
Майнц
1 : 2
Фрайбург
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Майнц
1
Фрайбург
2
был в запасе
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 17:30
Шальке-04
2 : 2
Фрайбург
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
2
Фрайбург
2
был в запасе
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 22:30
Фрайбург
1 : 3
Бавария
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Фрайбург
1
Бавария
3
был в запасе
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:30
Герта
1 : 0
Фрайбург
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Герта
1
Фрайбург
0
был в запасе
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 17:30
Фрайбург
1 : 0
Вольфсбург
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Фрайбург
1
Вольфсбург
0
был в запасе
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 17:30
Боруссия
4 : 2
Фрайбург
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия
4
Фрайбург
2
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:30
Байер
1 : 1
Фрайбург
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Байер
1
Фрайбург
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 20:00
Фрайбург
1 : 0
Айнтрахт
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
1
Айнтрахт
0
был в запасе
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 17:30
Вердер
2 : 2
Фрайбург
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
2
Фрайбург
2
был в запасе
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 16:30
Фрайбург
2 : 1
РБ Лейпциг
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2
РБ Лейпциг
1
был в запасе
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
Унион
2 : 0
Фрайбург
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
2
Фрайбург
0
был в запасе