Дарко Чурлинов №25 Нападающий Подписаться

Команда Штутгарт

Возраст 20

Рост 180

Вес 71

Самый молодой игрок сборной в истории – дебютировал в 16 лет и 8 месяцев, даже Пандев начинал позже (в неполные 18). Но тот матч так и остался для Чурлинова единственным до момента объявления заявки на Евро.