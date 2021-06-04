Дарко Чурлинов
№25
Нападающий
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Команда
Штутгарт
Возраст
20
Рост
180
Вес
71
Самый молодой игрок сборной в истории – дебютировал в 16 лет и 8 месяцев, даже Пандев начинал позже (в неполные 18). Но тот матч так и остался для Чурлинова единственным до момента объявления заявки на Евро.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.06.2021 04 июня 2021 пт 18:00
Северная Македония
4 : 0
Казахстан
76'
76'
76'
04.06.2021 04 июня 2021 пт 18:00
76'
минуты: 1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Северная Македония
4
Казахстан
0
минуты: 1' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
01.06.2021 01 июня 2021 вт 19:00
Северная Македония
1 : 1
Словения
01.06.2021 01 июня 2021 вт 19:00
минуты: 82' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Северная Македония
1
Словения
1
минуты: 82' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь