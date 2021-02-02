Маттиас Бадер
№35
Защитник
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Команда
Кельн
Возраст
23
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 20:30
Хольштайн
1(7) : 1(6)
Дармштадт
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/8 финала
Хольштайн
1(7)
Дармштадт
1(6)
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/8 финала
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 22:45
Динамо
0 : 3
Дармштадт
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 22:45
был в запасе
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо
0
Дармштадт
3
был в запасе