Кингсли Шиндлер
№11
Полузащитник
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Команда
Кельн
Возраст
27
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Ганновер-96
0 : 3
Вердер
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
минуты: 46' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0
Вердер
3
минуты: 46' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала