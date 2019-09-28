Симон Штрауди
№26
Полузащитник
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Команда
Вердер
Возраст
22
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 19:30
Боруссия
2 : 2
Вердер
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия
2
Вердер
2
был в запасе
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:30
Вердер
0 : 3
РБ Лейпциг
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вердер
0
РБ Лейпциг
3
был в запасе
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:30
Унион
1 : 2
Вердер
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Унион
1
Вердер
2
был в запасе
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 16:30
Вердер
3 : 2
Аугсбург
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вердер
3
Аугсбург
2
был в запасе
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 16:30
Хоффенхайм
3 : 2
Вердер
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хоффенхайм
3
Вердер
2
был в запасе
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 16:30
Вердер
1 : 3
Фортуна
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вердер
1
Фортуна
3
был в запасе