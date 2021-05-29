Зак Стеффен
№13
Вратарь
Подписаться
Команда
Манчестер Сити
Возраст
26
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.05.2021 29 мая 2021 сб 22:00
Манчестер Сити
0 : 1
Челси
29.05.2021 29 мая 2021 сб 22:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, Финал
Манчестер Сити
0
Челси
1
был в запасе
04.05.2021 04 мая 2021 вт 22:00
Манчестер Сити
2 : 0
ПСЖ
04.05.2021 04 мая 2021 вт 22:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/2 финала
Манчестер Сити
2
ПСЖ
0
был в запасе
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 22:00
ПСЖ
1 : 2
Манчестер Сити
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 22:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/2 финала
ПСЖ
1
Манчестер Сити
2
был в запасе
14.04.2021 14 апр. 2021 ср 22:00
Боруссия
1 : 2
Манчестер Сити
14.04.2021 14 апр. 2021 ср 22:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Боруссия
1
Манчестер Сити
2
был в запасе
06.04.2021 06 апр. 2021 вт 22:00
Манчестер Сити
2 : 1
Боруссия
06.04.2021 06 апр. 2021 вт 22:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Манчестер Сити
2
Боруссия
1
был в запасе
16.03.2021 16 марта 2021 вт 23:00
Манчестер Сити
2 : 0
Боруссия
16.03.2021 16 марта 2021 вт 23:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Манчестер Сити
2
Боруссия
0
был в запасе
24.02.2021 24 февр. 2021 ср 23:00
Боруссия
0 : 2
Манчестер Сити
24.02.2021 24 февр. 2021 ср 23:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Боруссия
0
Манчестер Сити
2
был в запасе