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Коронавирус
Зак Стеффен
№13
Вратарь
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Команда
Манчестер Сити
Возраст
26
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2020/2021
29.05.2021
29 мая 2021
сб
22:00
Манчестер Сити
0 : 1
Челси
29.05.2021
29 мая 2021
сб
22:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, Финал
Манчестер Сити
0
Челси
1
был в запасе
04.05.2021
04 мая 2021
вт
22:00
Манчестер Сити
2 : 0
ПСЖ
04.05.2021
04 мая 2021
вт
22:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/2 финала
Манчестер Сити
2
ПСЖ
0
был в запасе
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
22:00
ПСЖ
1 : 2
Манчестер Сити
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
22:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/2 финала
ПСЖ
1
Манчестер Сити
2
был в запасе
14.04.2021
14 апр. 2021
ср
22:00
Боруссия
1 : 2
Манчестер Сити
14.04.2021
14 апр. 2021
ср
22:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Боруссия
1
Манчестер Сити
2
был в запасе
06.04.2021
06 апр. 2021
вт
22:00
Манчестер Сити
2 : 1
Боруссия
06.04.2021
06 апр. 2021
вт
22:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Манчестер Сити
2
Боруссия
1
был в запасе
16.03.2021
16 марта 2021
вт
23:00
Манчестер Сити
2 : 0
Боруссия
16.03.2021
16 марта 2021
вт
23:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Манчестер Сити
2
Боруссия
0
был в запасе
24.02.2021
24 февр. 2021
ср
23:00
Боруссия
0 : 2
Манчестер Сити
24.02.2021
24 февр. 2021
ср
23:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Боруссия
0
Манчестер Сити
2
был в запасе