Йосо Станич
№15
Защитник
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Команда
Аугсбург
Возраст
22
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.06.2020 27 июня 2020 сб 16:30
Аугсбург
1 : 2
РБ Лейпциг
27.06.2020 27 июня 2020 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Аугсбург
1
РБ Лейпциг
2
был в запасе
20.06.2020 20 июня 2020 сб 16:30
Фортуна
1 : 1
Аугсбург
20.06.2020 20 июня 2020 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Фортуна
1
Аугсбург
1
был в запасе
30.05.2020 30 мая 2020 сб 16:30
Герта
2 : 0
Аугсбург
30.05.2020 30 мая 2020 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Герта
2
Аугсбург
0
был в запасе
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:30
Аугсбург
2 : 1
Айнтрахт
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Аугсбург
2
Айнтрахт
1
был в запасе
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 16:30
Боруссия
5 : 1
Аугсбург
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия
5
Аугсбург
1
был в запасе