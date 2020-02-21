Рифет Капич
№24
Полузащитник
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Команда
Падерборн
Возраст
25
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 22:30
Бавария
3 : 2
Падерборн
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Бавария
3
Падерборн
2
был в запасе
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 20:00
Падерборн
2 : 4
Вольфсбург
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Падерборн
2
Вольфсбург
4
был в запасе
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 17:30
Фрайбург
0 : 2
Падерборн
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Фрайбург
0
Падерборн
2
был в запасе
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 20:00
Падерборн
1 : 4
Байер
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Падерборн
1
Байер
4
был в запасе
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 20:00
Падерборн
2 : 1
Айнтрахт
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Падерборн
2
Айнтрахт
1
был в запасе
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 20:00
Вердер
0 : 1
Падерборн
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вердер
0
Падерборн
1
был в запасе
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 17:30
Падерборн
2 : 3
РБ Лейпциг
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Падерборн
2
РБ Лейпциг
3
был в запасе
01.11.2019 01 нояб. 2019 пт 22:30
Хоффенхайм
3 : 0
Падерборн
01.11.2019 01 нояб. 2019 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Хоффенхайм
3
Падерборн
0
был в запасе
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 16:30
Падерборн
2 : 0
Фортуна
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2
Фортуна
0
был в запасе
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:30
Кельн
3 : 0
Падерборн
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Кельн
3
Падерборн
0
был в запасе
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 16:30
Вольфсбург
1 : 1
Падерборн
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вольфсбург
1
Падерборн
1
был в запасе
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 16:30
Байер
3 : 2
Падерборн
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Байер
3
Падерборн
2
был в запасе