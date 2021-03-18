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Коронавирус
Мохамед Дрегер
№21
Защитник
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Команда
Олимпиакос
Возраст
24
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2020/2021
18.03.2021
18 марта 2021
чт
20:55
Арсенал
0 : 1
Олимпиакос
18.03.2021
18 марта 2021
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Арсенал
0
Олимпиакос
1
был в запасе
11.03.2021
11 марта 2021
чт
23:00
Олимпиакос
1 : 3
Арсенал
11.03.2021
11 марта 2021
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Олимпиакос
1
Арсенал
3
был в запасе
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
ПСВ
2 : 1
Олимпиакос
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
ПСВ
2
Олимпиакос
1
был в запасе
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
Олимпиакос
4 : 2
ПСВ
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Олимпиакос
4
ПСВ
2
был в запасе