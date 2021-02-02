Кристофер Антви-Адджей
№22
Полузащитник
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Команда
Падерборн
Возраст
27
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 22:45
Боруссия
3 : 2
Падерборн
104'
104'
104'
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/8 финала
Боруссия
3
Падерборн
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/8 финала
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 22:45
Унион
2 : 3
Падерборн
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 22:45
минуты: 67' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Унион
2
Падерборн
3
минуты: 67' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала