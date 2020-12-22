Кай Прегер
№9
Нападающий
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Команда
Падерборн
Возраст
29
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 22:45
Унион
2 : 3
Падерборн
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 22:45
был в запасе
Германия. Кубок, 1/16 финала
Унион
2
Падерборн
3
был в запасе