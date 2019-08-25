Сидни Фриде
№26
Полузащитник
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Команда
Герта
Возраст
23
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 19:00
Герта
0 : 3
Вольфсбург
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Герта
0
Вольфсбург
3
был в запасе
16.08.2019 16 авг. 2019 пт 21:30
Бавария
2 : 2
Герта
16.08.2019 16 авг. 2019 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
2
Герта
2
был в запасе