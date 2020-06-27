Сарпит Сингх
№18
Полузащитник
Подписаться
Команда
Бавария
Возраст
22
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.06.2020 27 июня 2020 сб 16:30
Вольфсбург
0 : 4
Бавария
27.06.2020 27 июня 2020 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Вольфсбург
0
Бавария
4
был в запасе
20.06.2020 20 июня 2020 сб 16:30
Бавария
3 : 1
Фрайбург
20.06.2020 20 июня 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 64'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Бавария
3
Фрайбург
1
минуты: 1' - 64' / Германия. Бундеслига, 33 тур
16.06.2020 16 июня 2020 вт 21:30
Вердер
0 : 1
Бавария
16.06.2020 16 июня 2020 вт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вердер
0
Бавария
1
был в запасе
13.06.2020 13 июня 2020 сб 19:30
Бавария
2 : 1
Боруссия
13.06.2020 13 июня 2020 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Бавария
2
Боруссия
1
был в запасе
06.06.2020 06 июня 2020 сб 16:30
Байер
2 : 4
Бавария
06.06.2020 06 июня 2020 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Байер
2
Бавария
4
был в запасе
30.05.2020 30 мая 2020 сб 19:30
Бавария
5 : 0
Фортуна
30.05.2020 30 мая 2020 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Бавария
5
Фортуна
0
был в запасе
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 17:30
Бавария
2 : 0
Вольфсбург
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бавария
2
Вольфсбург
0
был в запасе
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 22:30
Фрайбург
1 : 3
Бавария
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Фрайбург
1
Бавария
3
был в запасе
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:30
Бавария
6 : 1
Вердер
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:30
минуты: 82' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Бавария
6
Вердер
1
минуты: 82' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
16.08.2019 16 авг. 2019 пт 21:30
Бавария
2 : 2
Герта
16.08.2019 16 авг. 2019 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
2
Герта
2
был в запасе