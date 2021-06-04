Франсиско Сьерральта
№2
Защитник
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Команда
Удинезе
Возраст
24
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.06.2021 04 июня 2021 пт 3:00
Аргентина
1 : 1
Чили
04.06.2021 04 июня 2021 пт 3:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур
Аргентина
1
Чили
1
был в запасе