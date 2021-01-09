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Коронавирус
Лео Дуарте
№43
Защитник
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Команда
Милан
Возраст
24
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
22:45
Милан
2 : 0
Торино
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
2
Торино
0
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
22:45
Милан
1 : 3
Ювентус
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
1
Ювентус
3
был в запасе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
20:00
Беневенто
0 : 2
Милан
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Беневенто
0
Милан
2
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Милан
3 : 2
Лацио
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
3
Лацио
2
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Сассуоло
1 : 2
Милан
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
1
Милан
2
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
Дженоа
2 : 2
Милан
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
2
Милан
2
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
22:45
Милан
2 : 2
Парма
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
2
Парма
2
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
22:45
Сампдория
1 : 2
Милан
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
1
Милан
2
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
Милан
2 : 0
Фиорентина
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2
Фиорентина
0
был в запасе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
22:45
Наполи
1 : 3
Милан
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
1
Милан
3
был в запасе
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
22:45
Милан
2 : 2
Верона
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
2
Верона
2
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:30
Удинезе
1 : 2
Милан
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
1
Милан
2
был в запасе
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
22:45
Милан
3 : 3
Рома
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3
Рома
3
был в запасе