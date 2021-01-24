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Джакомо Риччи
№31
Защитник
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Команда
Парма
Возраст
24
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
22:45
Парма
0 : 2
Сампдория
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
22:45
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0
Сампдория
2
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Сассуоло
1 : 1
Парма
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Сассуоло
1
Парма
1
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
Парма
0 : 2
Лацио
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
0
Лацио
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Аталанта
3 : 0
Парма
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Аталанта
3
Парма
0
был в запасе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Парма
0 : 3
Торино
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
0
Торино
3
был в запасе
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
20:30
Кротоне
2 : 1
Парма
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кротоне
2
Парма
1
был в запасе
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
22:45
Парма
0 : 4
Ювентус
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Парма
0
Ювентус
4
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Парма
0 : 0
Беневенто
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
0
Беневенто
0
был в запасе
30.11.2020
30 нояб. 2020
пн
22:45
Дженоа
1 : 2
Парма
30.11.2020
30 нояб. 2020
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
1
Парма
2
был в запасе
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
Парма
1 : 0
Верона
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1
Верона
0
был в запасе
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
13:30
Парма
0 : 2
Наполи
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
0
Наполи
2
был в запасе