Шимон Журковски
№27
Полузащитник
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Команда
Фиорентина
Возраст
23
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.01.2020 29 янв. 2020 ср 22:45
Интер
2 : 1
Фиорентина
29.01.2020 29 янв. 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Кубок, 1/4 финала
Интер
2
Фиорентина
1
был в запасе
15.01.2020 15 янв. 2020 ср 17:00
Фиорентина
2 : 1
Аталанта
15.01.2020 15 янв. 2020 ср 17:00
был в запасе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Фиорентина
2
Аталанта
1
был в запасе