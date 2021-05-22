Тофол Монтиэль
№19
Полузащитник
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Команда
Фиорентина
Возраст
21
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.05.2021 22 мая 2021 сб 21:45
Кротоне
0 : 0
Фиорентина
22.05.2021 22 мая 2021 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0
Фиорентина
0
был в запасе
16.05.2021 16 мая 2021 вс 13:30
Фиорентина
0 : 2
Наполи
16.05.2021 16 мая 2021 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
0
Наполи
2
был в запасе
12.05.2021 12 мая 2021 ср 19:30
Кальяри
0 : 0
Фиорентина
12.05.2021 12 мая 2021 ср 19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
0
Фиорентина
0
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 21:45
Фиорентина
2 : 0
Лацио
08.05.2021 08 мая 2021 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Фиорентина
2
Лацио
0
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Болонья
3 : 3
Фиорентина
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
3
Фиорентина
3
был в запасе
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
Фиорентина
1 : 1
Ювентус
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Фиорентина
1
Ювентус
1
был в запасе
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 21:45
Верона
1 : 2
Фиорентина
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Верона
1
Фиорентина
2
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 19:00
Сассуоло
3 : 1
Фиорентина
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сассуоло
3
Фиорентина
1
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 21:45
Фиорентина
2 : 3
Аталанта
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Фиорентина
2
Аталанта
3
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Дженоа
1 : 1
Фиорентина
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Дженоа
1
Фиорентина
1
был в запасе
21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:00
Фиорентина
2 : 3
Милан
21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
2
Милан
3
был в запасе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:00
Беневенто
1 : 4
Фиорентина
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:00
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Беневенто
1
Фиорентина
4
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
Фиорентина
3 : 3
Парма
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
3
Парма
3
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Фиорентина
1 : 2
Рома
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
1
Рома
2
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Удинезе
1 : 0
Фиорентина
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
1
Фиорентина
0
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 20:30
Фиорентина
3 : 0
Специя
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
3
Специя
0
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Сампдория
2 : 1
Фиорентина
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
2
Фиорентина
1
был в запасе
05.02.2021 05 февр. 2021 пт 22:45
Фиорентина
0 : 2
Интер
05.02.2021 05 февр. 2021 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
0
Интер
2
был в запасе
29.01.2021 29 янв. 2021 пт 22:45
Торино
1 : 1
Фиорентина
29.01.2021 29 янв. 2021 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
1
Фиорентина
1
был в запасе
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 22:45
Фиорентина
2 : 1
Кротоне
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
2
Кротоне
1
был в запасе