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Коронавирус
Хосе Мартинес
№5
Защитник
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Команда
Эйбар
Возраст
28
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2020/2021
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
16:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Эйбар
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
1
Эйбар
1
был в запасе
07.12.2020
07 дек. 2020
пн
23:00
Эйбар
0 : 0
Валенсия
07.12.2020
07 дек. 2020
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Эйбар
0
Валенсия
0
был в запасе
30.11.2020
30 нояб. 2020
пн
23:00
Бетис
0 : 2
Эйбар
30.11.2020
30 нояб. 2020
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
0
Эйбар
2
был в запасе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
16:00
Эйбар
0 : 0
Хетафе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Эйбар
0
Хетафе
0
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:00
Уэска
1 : 1
Эйбар
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Уэска
1
Эйбар
1
был в запасе
30.10.2020
30 окт. 2020
пт
23:00
Эйбар
0 : 2
Кадис
30.10.2020
30 окт. 2020
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Эйбар
0
Кадис
2
был в запасе
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:30
Севилья
0 : 1
Эйбар
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
0
Эйбар
1
был в запасе
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
13:00
Эйбар
0 : 0
Осасуна
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Эйбар
0
Осасуна
0
был в запасе
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
14:00
Вальядолид
1 : 2
Эйбар
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Вальядолид
1
Эйбар
2
был в запасе
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
22:30
Эйбар
0 : 1
Эльче
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
22:30
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Эйбар
0
Эльче
1
был в запасе
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
15:00
Эйбар
1 : 2
Атлетик
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Эйбар
1
Атлетик
2
был в запасе
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
17:00
Вильярреал
2 : 1
Эйбар
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
17:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
2
Эйбар
1
был в запасе
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
17:00
Эйбар
0 : 0
Сельта
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
17:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Эйбар
0
Сельта
0
был в запасе