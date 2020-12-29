Дани Мартин
№13
Вратарь
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Команда
Бетис
Возраст
22
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 23:30
Леванте
4 : 3
Бетис
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 23:30
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Леванте
4
Бетис
3
был в запасе
24.12.2020 24 дек. 2020 чт 0:01
Бетис
1 : 0
Кадис
24.12.2020 24 дек. 2020 чт 0:01
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
1
Кадис
0
был в запасе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 18:15
Гранада
2 : 0
Бетис
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Гранада
2
Бетис
0
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 18:15
Бетис
1 : 1
Вильярреал
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Бетис
1
Вильярреал
1
был в запасе
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 18:15
Осасуна
0 : 2
Бетис
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
0
Бетис
2
был в запасе
30.11.2020 30 нояб. 2020 пн 23:00
Бетис
0 : 2
Эйбар
30.11.2020 30 нояб. 2020 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
0
Эйбар
2
был в запасе
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 23:00
Атлетик
4 : 0
Бетис
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4
Бетис
0
был в запасе