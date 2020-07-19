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Коронавирус
Виктор Кампусано
№31
Нападающий
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Команда
Эспаньол
Возраст
24
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
Эспаньол
0 : 0
Сельта
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
0
Сельта
0
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
Валенсия
1 : 0
Эспаньол
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
минуты: 71' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Валенсия
1
Эспаньол
0
минуты: 71' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
12.07.2020
12 июля 2020
вс
15:00
Эспаньол
0 : 2
Эйбар
12.07.2020
12 июля 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 59'
Испания. Примера, 36 тур
Эспаньол
0
Эйбар
2
минуты: 1' - 59' / Испания. Примера, 36 тур
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:00
Эспаньол
0 : 1
Леганес
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Эспаньол
0
Леганес
1
был в запасе
02.07.2020
02 июля 2020
чт
20:30
Реал Сосьедад
2 : 1
Эспаньол
02.07.2020
02 июля 2020
чт
20:30
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
2
Эспаньол
1
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
28.06.2020
28 июня 2020
вс
23:00
Эспаньол
0 : 1
Реал
28.06.2020
28 июня 2020
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Эспаньол
0
Реал
1
был в запасе
25.06.2020
25 июня 2020
чт
23:00
Бетис
1 : 0
Эспаньол
25.06.2020
25 июня 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 56'
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 56' / Испания. Примера, 31 тур
20.06.2020
20 июня 2020
сб
15:00
Эспаньол
1 : 3
Леванте
20.06.2020
20 июня 2020
сб
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Эспаньол
1
Леванте
3
был в запасе
16.06.2020
16 июня 2020
вт
20:30
Хетафе
0 : 0
Эспаньол
16.06.2020
16 июня 2020
вт
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Хетафе
0
Эспаньол
0
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
14:00
Леганес
2 : 0
Эспаньол
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Леганес
2
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
18:00
Эспаньол
2 : 2
Бетис
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
2
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
15:00
Реал
2 : 0
Эспаньол
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Реал
2
Эспаньол
0
был в запасе
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
18:00
Эспаньол
2 : 4
Осасуна
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
2
Осасуна
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
14:00
Эспаньол
1 : 1
Хетафе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
1
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
18:00
Атлетико
3 : 1
Эспаньол
64'
64'
64'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетико
3
Эспаньол
1
был в запасе
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
15:00
Эспаньол
1 : 2
Валенсия
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
1
Валенсия
2
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
20:00
Эспаньол
0 : 2
Севилья
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
20:00
минуты: 70' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Эспаньол
0
Севилья
2
минуты: 70' - 90' / Испания. Примера, 1 тур