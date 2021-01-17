Матиас Варгас
№22
Нападающий
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Команда
Эспаньол
Возраст
24
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 14:00
Эспаньол
0 : 2
Осасуна
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 67'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Эспаньол
0
Осасуна
2
минуты: 1' - 67' / Испания. Кубок, 1/16 финала
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
Бургос
0 : 2
Эспаньол
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 64'
Испания. Кубок, 1/32 финала
Бургос
0
Эспаньол
2
минуты: 1' - 64' / Испания. Кубок, 1/32 финала