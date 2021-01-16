Хосе Мануэль Арнайц
№10
Нападающий
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Команда
Леганес
Возраст
26
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 22:00
Леганес
0 : 1
Севилья
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 22:00
минуты: 1' - 82'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леганес
0
Севилья
1
минуты: 1' - 82' / Испания. Кубок, 1/16 финала