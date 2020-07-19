Дани Родригес
№14
Полузащитник
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Команда
Мальорка
Возраст
33
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:00
Осасуна
2 : 2
Мальорка
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
2
Мальорка
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
12.07.2020 12 июля 2020 вс 23:00
Севилья
2 : 0
Мальорка
12.07.2020 12 июля 2020 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Севилья
2
Мальорка
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
09.07.2020 09 июля 2020 чт 20:30
Мальорка
2 : 0
Леванте
21'
21'
21'
09.07.2020 09 июля 2020 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Мальорка
2
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
03.07.2020 03 июля 2020 пт 23:00
Атлетико
3 : 0
Мальорка
03.07.2020 03 июля 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Атлетико
3
Мальорка
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
30.06.2020 30 июня 2020 вт 20:30
Мальорка
5 : 1
Сельта
30.06.2020 30 июня 2020 вт 20:30
минуты: 1' - 74'
Испания. Примера, 33 тур
Мальорка
5
Сельта
1
минуты: 1' - 74' / Испания. Примера, 33 тур
24.06.2020 24 июня 2020 ср 23:00
Реал
2 : 0
Мальорка
24.06.2020 24 июня 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Реал
2
Мальорка
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
19.06.2020 19 июня 2020 пт 20:30
Мальорка
1 : 1
Леганес
49'
49'
49'
19.06.2020 19 июня 2020 пт 20:30
минуты: 1' - 52'
Испания. Примера, 30 тур
Мальорка
1
Леганес
1
минуты: 1' - 52' / Испания. Примера, 30 тур
07.03.2020 07 марта 2020 сб 15:00
Эйбар
1 : 2
Мальорка
42'
66'
42'
66'
42'
66'
07.03.2020 07 марта 2020 сб 15:00
42'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Эйбар
1
Мальорка
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
01.03.2020 01 марта 2020 вс 20:30
Мальорка
0 : 1
Хетафе
01.03.2020 01 марта 2020 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Мальорка
0
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 23:00
Бетис
3 : 3
Мальорка
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
3
Мальорка
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 14:00
Эспаньол
1 : 0
Мальорка
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
1
Мальорка
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 20:30
Мальорка
0 : 1
Вальядолид
25'
25'
25'
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 59'
Испания. Примера, 22 тур
Мальорка
0
Вальядолид
1
минуты: 1' - 59' / Испания. Примера, 22 тур
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Мальорка
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Реал Сосьедад
3
Мальорка
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 14:00
Мальорка
4 : 1
Валенсия
79'
79'
79'
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 14:00
79'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Мальорка
4
Валенсия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 15:00
Мальорка
0 : 2
Севилья
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Мальорка
0
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 16:00
Сельта
2 : 2
Мальорка
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Сельта
2
Мальорка
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 20:30
Мальорка
1 : 2
Бетис
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Мальорка
1
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
22.11.2019 22 нояб. 2019 пт 23:00
Леванте
2 : 1
Мальорка
65'
65'
65'
22.11.2019 22 нояб. 2019 пт 23:00
65'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
2
Мальорка
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 14:00
Мальорка
3 : 1
Вильярреал
23'
55'
23'
55'
23'
55'
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 14:00
23'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Мальорка
3
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 14:00
Вальядолид
3 : 0
Мальорка
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Вальядолид
3
Мальорка
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур