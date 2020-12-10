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Коронавирус
Паулинью (Жоау Паулу)
№20
Нападающий
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Команда
Брага
Возраст
28
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига наций. лига а
товарищеские матчи. сборные
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2017/2018
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
Брага
2 : 0
Заря
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
минуты: 68' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Брага
2
Заря
0
минуты: 68' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
АЕК
2 : 4
Брага
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 71'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
АЕК
2
Брага
4
минуты: 1' - 71' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
Брага
3 : 3
Лестер Сити
24'
84'
24'
84'
24'
84'
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
24'
минуты: 1' - 87'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Брага
3
Лестер Сити
3
минуты: 1' - 87' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
23:00
Лестер Сити
4 : 0
Брага
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 71'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Лестер Сити
4
Брага
0
минуты: 1' - 71' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
Заря
1 : 2
Брага
4'
4'
4'
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
4'
минуты: 1' - 79'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Заря
1
Брага
2
минуты: 1' - 79' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
Брага
3 : 0
АЕК
78'
78'
78'
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
78'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Брага
3
АЕК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур