Мурило (Мурило Коста)
№19
Нападающий
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Команда
Брага
Возраст
26
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 21:45
Брага
1 : 0
Спартак
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 21:45
минуты: 85' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Брага
1
Спартак
0
минуты: 85' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд