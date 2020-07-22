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Коронавирус
Пабло Сантос
№14
Защитник
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Команда
Возраст
29
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
Рубин
1 : 2
Спартак
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Рубин
1
Спартак
2
был в запасе
16.07.2020
16 июля 2020
чт
18:00
Рубин
0 : 0
Ростов
81'
81'
81'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Рубин
0
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:30
ЦСКА
1 : 1
Рубин
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:30
минуты: 1' - 68'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
ЦСКА
1
Рубин
1
минуты: 1' - 68' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:30
Рубин
1 : 0
Краснодар
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
1
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
01.07.2020
01 июля 2020
ср
15:00
Уфа
0 : 0
Рубин
01.07.2020
01 июля 2020
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Уфа
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
27.06.2020
27 июня 2020
сб
17:30
Рубин
0 : 2
Локомотив
27.06.2020
27 июня 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Рубин
0
Локомотив
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
20.06.2020
20 июня 2020
сб
14:00
Урал
1 : 2
Рубин
7'
7'
7'
20.06.2020
20 июня 2020
сб
14:00
7'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Урал
1
Рубин
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
14.03.2020
14 марта 2020
сб
19:00
Арсенал
0 : 1
Рубин
14.03.2020
14 марта 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Арсенал
0
Рубин
1
был в запасе
08.03.2020
08 марта 2020
вс
14:00
Рубин
0 : 1
Крылья Советов
30'
48'
30'
48'
30'
48'
08.03.2020
08 марта 2020
вс
14:00
30'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Рубин
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
01.03.2020
01 марта 2020
вс
14:00
Тамбов
0 : 0
Рубин
01.03.2020
01 марта 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Тамбов
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур