Маноло Рейна
№1
Вратарь
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Команда
Мальорка
Возраст
36
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:00
Осасуна
2 : 2
Мальорка
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
2
Мальорка
2
был в запасе
12.07.2020 12 июля 2020 вс 23:00
Севилья
2 : 0
Мальорка
12.07.2020 12 июля 2020 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Севилья
2
Мальорка
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
09.07.2020 09 июля 2020 чт 20:30
Мальорка
2 : 0
Леванте
09.07.2020 09 июля 2020 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Мальорка
2
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
03.07.2020 03 июля 2020 пт 23:00
Атлетико
3 : 0
Мальорка
03.07.2020 03 июля 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Атлетико
3
Мальорка
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
30.06.2020 30 июня 2020 вт 20:30
Мальорка
5 : 1
Сельта
30.06.2020 30 июня 2020 вт 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Мальорка
5
Сельта
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
24.06.2020 24 июня 2020 ср 23:00
Реал
2 : 0
Мальорка
24.06.2020 24 июня 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Реал
2
Мальорка
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
19.06.2020 19 июня 2020 пт 20:30
Мальорка
1 : 1
Леганес
19.06.2020 19 июня 2020 пт 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Мальорка
1
Леганес
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
16.06.2020 16 июня 2020 вт 20:30
Вильярреал
1 : 0
Мальорка
16.06.2020 16 июня 2020 вт 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Вильярреал
1
Мальорка
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
07.03.2020 07 марта 2020 сб 15:00
Эйбар
1 : 2
Мальорка
90'
90'
90'
07.03.2020 07 марта 2020 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Эйбар
1
Мальорка
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
01.03.2020 01 марта 2020 вс 20:30
Мальорка
0 : 1
Хетафе
01.03.2020 01 марта 2020 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Мальорка
0
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 23:00
Бетис
3 : 3
Мальорка
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
3
Мальорка
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 14:00
Эспаньол
1 : 0
Мальорка
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
1
Мальорка
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 20:30
Мальорка
0 : 1
Вальядолид
29'
29'
29'
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Мальорка
0
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Мальорка
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Реал Сосьедад
3
Мальорка
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 14:00
Мальорка
4 : 1
Валенсия
60'
60'
60'
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Мальорка
4
Валенсия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 15:00
Мальорка
0 : 2
Севилья
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Мальорка
0
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 16:00
Сельта
2 : 2
Мальорка
79'
79'
79'
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Сельта
2
Мальорка
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 20:30
Мальорка
1 : 2
Бетис
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Мальорка
1
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
22.11.2019 22 нояб. 2019 пт 23:00
Леванте
2 : 1
Мальорка
22.11.2019 22 нояб. 2019 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
2
Мальорка
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 14:00
Мальорка
3 : 1
Вильярреал
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Мальорка
3
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур