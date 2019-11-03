Икер Лосада
№36
Нападающий
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Команда
Сельта
Возраст
19
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 20:30
Сельта
0 : 1
Хетафе
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0
Хетафе
1
был в запасе
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:30
Атлетико
0 : 0
Сельта
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Атлетико
0
Сельта
0
был в запасе
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 21:00
Севилья
1 : 1
Сельта
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
1
Сельта
1
был в запасе
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 18:00
Сельта
1 : 3
Реал
90'
90'
90'
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 18:00
90'
минуты: 88' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
1
Реал
3
минуты: 88' - 90' / Испания. Примера, 1 тур