Хорхе Саэнс
№16
Защитник
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Команда
Сельта
Возраст
24
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.12.2020 14 дек. 2020 пн 23:00
Сельта
4 : 0
Кадис
14.12.2020 14 дек. 2020 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
4
Кадис
0
был в запасе
04.12.2020 04 дек. 2020 пт 23:00
Атлетик
0 : 2
Сельта
04.12.2020 04 дек. 2020 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Атлетик
0
Сельта
2
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 20:30
Сельта
3 : 1
Гранада
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Сельта
3
Гранада
1
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:30
Севилья
4 : 2
Сельта
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
4
Сельта
2
был в запасе
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 23:00
Эльче
1 : 1
Сельта
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Эльче
1
Сельта
1
был в запасе
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 23:00
Леванте
1 : 1
Сельта
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Леванте
1
Сельта
1
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 17:00
Сельта
0 : 2
Атлетико
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 17:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Сельта
0
Атлетико
2
был в запасе
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 17:00
Эйбар
0 : 0
Сельта
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 17:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Эйбар
0
Сельта
0
был в запасе